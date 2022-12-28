Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 268 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler C.E. ve N.Y'nin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 268 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1700 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sürüyor.





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