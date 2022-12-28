Edirne'de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince 3 uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit, Mustafa Kemal Paşa ve Aşağı Zaferiye mahallelerinde uygulama yaptı.



Uygulamada 140 gram esrar, 13 sentetik ecza, kağıda sarılı 1,95 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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