Trakya'da yılbaşı öncesi kuruyemişçilere yönelik denetim yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da, yılbaşı öncesi kuruyemişçilere yönelik fiyat etiketi ve ürün denetimi yapıldı.

Edirne'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Kuruyemiş satan dükkanlara giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti, faturaları inceledi.

Tekirdağ'da ise Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, kuruyemişçileri denetledi.

Görevliler, denetimler esnasında fiyat etiketlerini inceleyip ürünlerin gramaj kontrolünü yaptı.

Kırklareli'nde de ekipler, kuruyemişçilerde etiket denetimi yapıp esnafa bilgilendirmede bulundu.



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