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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tüketici şikayetleri, doğru belgelerle doğru aktarılmalı" uyarısı

AA

"Tüketici şikayetleri, doğru belgelerle doğru aktarılmalı" uyarısı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne Ticaret Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, tüketici şikayetlerinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için İl Tüketici Hakem Heyetine doğru belgelerin sunulması gerektiğinin önemine işaret etti.

Altun, AA muhabirine, Edirne İl Tüketici Hakem Heyeti olarak Edirne merkez ilçe dahil 9 ilçedeki tüketici şikayetlerini değerlendirdiklerini belirtti.

Teknolojinin ve teknik altyapının gelişmesiyle tüketici şikayetlerinin yüzde 60'ının internet üzerinden yapıldığını aktaran Altun, özellikle Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde tüketici hakem heyetleri ile tüketici arasındaki fiziki evrak alışverişinin azaldığını ifade etti.

Altun, elektronik ortamda masrafsız, kolay ve hızlı şekilde vatandaşların şikayet başvurularını yapabildiğini dile getirdi.

Tüketici Hakem Heyetine bu yıl yaklaşık 2500 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 2022 dosyanın karara bağladığını, bunların yüzde 40'ının tüketicinin lehine, yüzde 60'ının ise aleyhine sonuçlandığını aktaran Altun, aleyhte sonuçlanan başvuruların çoğunlukla evrak eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Altun, tüketici şikayetlerinde doğru belge sunmanın önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın başvuruları çoğunlukla evrak eksikliği, şikayet dilekçesindeki isimle şikayete konu belgelerdeki ismin farklı olması, yanlış firmayı adres göstermesi veya merdiven altı dediğimiz yerlerden alışveriş yapması nedeniyle olumsuz sonuçlanıyor. Böyle olunca da birçok şikayet dilekçesi olumlu sonuca bağlanamıyor. Ayıplı mal satın alan vatandaşlarımız haklıyken mağdur olabiliyor. Eğer bir ürün hakkında şikayet varsa bunun mutlaka doğru bir şekilde belgelendirilmesi gerekiyor."

- Parasal sınır 30 bin liradan 66 bin liraya çıkarılıyor.

Altun, tüketici hakem heyetlerinin baktığı parasal sınırın yeni yılla birlikte artacağını söyledi.

Vatandaşların 30 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurabildiğini anlatan Altun, "2023 yılında parasal sınır 30 binden 66 bine çıkıyor. Vatandaşlarımız 66 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurabilir." diye konuştu.

- En çok tekstil, ayakkabı ile cep telefonundan şikayet var

Tüketici hakem heyetine başvuran vatandaşların en çok aldıkları tekstil ve ayakkabıdan şikayetçi olduklarını aktaran Altun, üçüncü sırada ise cep telefonlarının geldiğini ifade etti.

Son yıllarda verdikleri eğitimlerle tüketici bilincini arttırdıklarını kaydeden Altun şunları kaydetti:

"İnsanlar artık hakkını nasıl arayacağını biliyor. Biz Edirne'de her ay bir radyodan bir saat yayın yapıyoruz, tüketici haklarını anlatıyoruz. Bunun yanında görsel basında da bununla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Ancak bize başvuru yaparken de evraklarıyla ve istenen belgelerle gelirlerse haklarını aramaları daha kolay olur."

- "3 liralık ürün 1 liraysa dikkatli olun"

Altun vatandaşlardan internet üzerinden ürün alırken dikkatli olmalarını, mağdur olmamaları için bilinmedik, adresi belli olmayan firmalardan kesinlikle ürün almamalarını istedi.

Alışverişe konu ürünlerin büyük çoğunluğunun internetten satın alınıp kargo aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını anlatan Altun,"Burada da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kargocu kargoyu getirdiğinde mutlaka onun yanında açın, ürün eksik veya zarar görmüşse bir tutanak tutun. Bir de bir ürünün değeri 3 liraysa, internette 1 lira olarak gösteriliyorsa, bu, gerçek değildir. Ürün alırken de çok dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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