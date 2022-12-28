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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,846 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday olurken, 4 işlemde 47,5 ton buğday satışı gerçekleştirildi.

Buğdayın tonu en düşük 6,168 lira, en yüksek 6,846 liradan işlem gördü.

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