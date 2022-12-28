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EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi Gecesi" programı düzenleneceğini bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, programın 31 Aralık Cumartesi 20.00'de Edirne Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Edirnelileri programa davet eden İriş, şunları kaydetti:

"İslam rahmet ve merhamet medeniyetidir. Mekke'nin fethi, medeniyetin ve insan haklarının ne olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Çünkü Mekke savaş değil, barışla gönüllere açılan bir kapı olmuştur. Bu yüzden Mekke'nin fethi, insanlığın fethidir.

Anadolu Gençlik Derneği olarak yıllardır Türkiye'nin tüm illerinde ve birçok ilçede 'Mekke'nin Fethi Gecesi' programları düzenliyoruz. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu programlar aracılığıyla Mekke'nin fethinin mana ve heyecanını tüm insanlarımıza aktarmak gayretindeyiz."

- Keşan'da "Tuning Fest" düzenlenecek

Keşan Motor Sporları Derneği Başkanı Aykut Kocaman ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette 7 Mayıs 2023'de yapılması planlanan "Tuning Fest" etkinliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, ilçenin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

İlçede motor sporlarının gelişmesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"7 Mayıs 2023’te Keşan’da 500'ü aşkın araçla muhteşem bir organizasyona derneğimizle birlikte ev sahipliği yapacağız. Motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek Keşan Tuning Fest için planlamalarımızı yapıyoruz. Motor sporları tutkunları için birlikte güzel işlere imza atacağız. İlçemizde motor sporları tutkunlarının daha güvenli ve keyifli alanlarda sürüş keyfi yaşaması ve yaşatması için yönetimimizin taleplerini alıyor, istekleri doğrultusunda yapacağımız planlamalar hakkında görüş ve önerilerimizi paylaşıyoruz."





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