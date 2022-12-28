Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A'yı Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Halise Hatun Mahallesi'nde yaşayan E.A, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

E.A, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Keşan'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelilerin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonrası yakalandı.

Şüphelilerin otomobilden attıkları bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K. ve E.A. gözaltına alındı.





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