Edirne'ye bu yıl 138 hekim atandı

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye bu yıl 138 hekim atandığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte yardım isteyen ülkelere destek olduğuna değinen Aksal, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sağlık konusundaki hassasiyetleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, çalışmaları için Sağlık Bakanımıza ve fedakarlıkları için sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 2022 yılında ilimize ilçelerimize tüm alanlarda hekim atamaları gerçekleştirdik. Elbette eksiklerimiz var, fakat şartları ne denli iyileştirdiğimizi, hekim sayılarındaki artışı modern hizmete yönelik donattığımız hastanelerimizi de görmemek mümkün değil.

Sağlık Bakanlığı 108. Dönem Münhal kadroları atamaları da dahil olmak üzere Edirne'mize 2022 yılında 59 uzman hekim, 73 pratisyen hekim ve 6 diş hekimi olmak üzere 138 hekim atanmıştır."

TBMM'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti engellemeye yönelik çıkardıkları kanunlarla şiddetin her alanda karşısında olduklarını belirten Aksal, ataması yapılan tüm hekimlere hayırlı görevler diledi.

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