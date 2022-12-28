Edirne'de oğlu tarafından sırtından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'ta yaşayan B.K. ve oğlu F.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.K, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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