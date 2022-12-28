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EDİRNE (AA) - Sezai Irmak Art Akademi öğrencileri tarafından yeni yıl gösterisi gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin bale gösterisinin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Akademi Kurucusu Sezai Irmak, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerini her geçen gün geliştirdiğini belirtti.

Gösterinin profesyonelce yapıldığını ifade eden Irmak, "Öğretmenlerimize, miniklerimize, desteklerini için hepinize teşekkür ediyorum. Edirne'de böyle bir kurum ortaya çıkardığımız için de kuruluştan beri emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrenciler ve aileleri katıldı.

- Edirne'de amatör spor kulüplerine destek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54 amatör spor kulübüne toplamda 240 bin lira maddi destekte bulunduklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 25 Kasım Stadyumu'nun Edirne'ye yetmediğini ifade etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın katkılarıyla yeni stat yapılacağını belirten Gürkan, "Vali Kırbıyık'a buradan çok teşekkür ediyorum. Stat işini çözdü. Daha önceki projede 17-20 bin kişilik bir stat söz konusuydu ama bence de Edirne'ye çok büyük. 20 bin kişilik stadı ne zaman dolduracağız ancak konserlerde o yüzden 10-12 bin kişilik stat yapılacak. Kapalı yüzme havuzunun orada yeri hazır." dedi.

Spora ve sporculara destek olmaya devam ettiklerini anlatan Gürkan, 54 amatör spor kulübüne toplamda 240 bin lira maddi destekte bulunduklarını da kaydetti.

Gürkan, Edirnespor ile ilgili en büyük sıkıntının altyapı eksikliği olduğunu bu konuda da amatör spor kulüplerinin Edirnespor'a destek olması gerektiğini belirtti.

- İpsala'da OSB kurulacak

İpsala Organize Sanayi (OSB) Bölgesi müteşebbis heyeti kuruluş protokolü imzalandı.

İpsala Ticaret Borsası binasında düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ile İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Şimşek katıldı.

Sezer, yaptığı konuşmada, İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti oluşturma imzalarını attıklarını belirterek, İpsala'ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Sarpdere köyü yakınlarına kurulması planlanan İpsala OSB'de fabrikaların 2023'ün son aylarında çalışmaya başlaması hedefleniyor.

- İpsala'da gazeteciler için Vefa Ödül Töreni düzenlendi

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi, gazeteciler için "Vefa Ödülleri"nin ikincisini İpsala ilçesinde gerçekleştirdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen törende, yerel basının önemli bir görevi ifa ettiğini, eksikleri göstermede rol oynadığını söyledi.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir de törene katılanlara teşekkür etti.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz de katıldı.

Konuşmaların ardından 10 gazeteciye ödül verildi.

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