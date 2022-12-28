Edirne'de "Roman Bestekarlar" konseri düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Roman Bestekarlar" konseri düzenledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde solistler Hande Erzen ve Ahmet Batırlı, Roman bestekarlar Selahattin Altınbaş, Naci Göçen, Kadir Şençalar, Baki Duyarlar'ın eserlerini seslendirdi.

Dinleyicilerden bazıları, Erzen ve Batırlı'nın seslendirdiği eserlere sahnede dans ederek eşlik etti.

Konseri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da dinledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, çok renkli bir konser ile 2022'ye veda ettiklerini söyledi.

Konserin beğeniyle dinlendiğini belirten Bahçe, "Neşeli bir konser oldu. Roman bestekarlara ait olan eserler solistlerimiz tarafından seslendirildi. Bazıları çok hüzünlü eserler ama genellikle hüznü bile neşeye bağlayan şarkılar oldu. Yeni konserlerle yeni yılda sanatseverlerin karşısında olacağız." diye konuştu.













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