Edirne'de Hasan Sezai Dergahı haziresindeki mezar taşları onarıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki Hasan Sezai Dergahı haziresinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.



Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler sürüyor.

Onarım çalışmaları Edirne Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ortaklığında yürütülüyor.

Bu kapsamda cami, hazire, türbe, şadırvan ve çeşmesinin günümüze ulaştığı Hasan Sezai Dergahı'nın haziresinde önce çevre temizliği yapıldı.

Kırık ve toprak altında kalan mezar taşlarının tespitini yapan ekipler, 11'i kırık 100'e yakın mezar taşını aslına uygun onardı.

- Hasan Sezai Dergahı

Halveti tarikatının Gülşeni-Sezai koluna bağlı olan dergah, Şah Melek Bey tarafından 1486 yılında camisi ile birlikte inşa edildi.

Dergahta Hasan Sezai ve La'li Fenai ve Aşık Efendi'nin türbeleri bulunuyor.





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