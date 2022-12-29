Edirne'de İlim Yayma Cemiyeti tarafından "Vefa Programı" düzenlendi

EDİRNE (AA) - İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından "Vefa Programı" gerçekleştirildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İlim Yayma Cemiyeti İsmet Kaan Konukevi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslümanlara ve mazlumlara karşı bir sorumluluğunun olduğunu söyledi.

Kırbıyık, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için gelecek nesillerin çok iyi yetişmesi gerektiğinin altını çizdi.

İyi yetişmenin sadece akademik anlamı kapsamadığını aynı zamanda maneviyatı ve milli duyguları gelişmiş insanlar yetiştirmenin önemine değinen Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili hem devletin pek çok hamleleri oldu hem de birçok kurumun da kendi içerisinde eğitim kurumlarına yatırımlarını gördük. Tabi buradaki akademik yetiştirme çok önemli ama bize 15 Temmuz şunu da göstermiş oldu, bakın o 15 Temmuz'da F-16'lardan bu milletin üzerine bomba bırakan darbeci pilotlar, hain pilotlar akademik olarak iyi yetiştirilmişti. 13, 14 yaşında bu devletin askeri okullarına alınmış, harp okullarında okumuş belki kendi içlerinde 'parlak' çocuklardı. Nasıl insan yetiştireceğiz. Maneviyatı kuvvetli, ahlakı kuvvetli, dini kuvvetli, milletini seven insan yetiştireceğiz. İşte doğru insan yetiştirirseniz o zaman karşınıza Selçuk Bayraktar çıkıyor. Savunma sanayisinde yaptığı işlerle bir devrim oluşturuyor. Hem ülkesi adına hem milleti adına hem tüm dünyadaki birçok denklemi yeniden kurgulayabiliyorsunuz."

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Kaan da cemiyetin yaklaşık 70 senedir hizmet verdiğini söyledi.

Cemiyetin ahlaklı, maneviyatlı, devletini ve milletini seven insanlar yetiştirdiğini dile getiren Kaan, "İlim Yayma Cemiyetimiz Türkiye'de de yurt dışında da faaliyetlerini yürütüyor. Bu bakımdan yurtlarımızda yetişen evlatlarımız, gençlerimiz bugün devletimizin büyük kademelerinde görev yapmaktadır." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek ise cemiyetin Türkiye'de 180 yurt, 179 şube ve 100 gençlik merkeziyle güzel insan yetiştirmeye gayret ettiğini kaydetti.

İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Abdullah Bülbül, İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şube Müdürü Mücahit Güzey de bir konuşma yaptı.

Programda cemiyete katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

Etkinliğe, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, kamu kurumlarının şube müdürleri ve iş insanları katıldı.

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