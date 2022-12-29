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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "5. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Trakya Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz temsil etti.

Yükseköğretim alanında tüm paydaşlarla yaşanılan sorunlara değinmek, çözüm önerileri üretmek amacıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin uluslararası çalışmaları hakkında bilgi vererek, üniversite olarak uluslararası öğrenciler için İl Göç İdaresi ile hayata geçirdikleri İkamet Bilgilendirme Sistemi'ni anlattı.

- Trakya Eğitim Zirvesi düzenlendi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, "Trakya Eğitim Zirvesi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya, Kırklareli ve Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinin eğitim fakültesi dekanları, dekan yardımcıları ve il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik akademisyenlerle uygulamacılar arasındaki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilgili konularda geliştirilebilecek projelere yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde ilk olarak Ankara’da gerçekleştirilen ve eğitim fakülteleri dekanları ile il milli eğitim müdürlerini bir araya getiren toplantının bir benzerini bölgesel nitelikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

- Öğretim üyelerinin buluşu sergilendi

Trakya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi bilim insanlarının patent sahibi oldukları buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "19. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyonu Fuarı"nda sergilenmeye değer görülen üç buluştan biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleri Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Doç. Dr. İlhan Umut ve Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ozan Akı ile Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Cem Uzun ve Prof. Dr. Ahmet Ataş’ın birlikte gerçekleştirdiği "Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı" başlıklı buluşları, 19. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyonu Fuarı’nda sergilendi.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) desteği ile geliştirdikleri buluş hakkında bilgi veren Doç. Dr. Erdoğan Bulut, buluşun, normal veya sağlıklı iç kulaklarda bir ses uyaranına karşı veya kendiliğinden oluşabilen sesleri kayıt edebilen bir objektif ölçüm yöntemi olan oto akustik emisyon testinin, deneysel çalışmalardan elde edilen veriler ile farklı bir algoritmada yerli bir yazılım ve donanım ile daha işlevsel hale getirildiği çift kanallı bir otoakustik emisyon cihazı olduğunu ifade etti.

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