Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Tabakoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Tabakoğlu, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini yansıtan "Pehlivanlık hayalleri" adlı fotoğrafına oy verdi.

Tabakoğlu, çevre - yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağanın, jandarma ekiplerince kurtarılmasını yansıtan "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafı, "Türk insanının merhameti fotoğraflanmış" yorumuyla oyladı.

AA'nın sonucu merakla beklenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yine çok güzel, anlamlı kareleri içeren bir seçkiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Tabakoğlu, AA'nın hem bölgesel hem de global anlamda çok önemli işlere imza attığını kaydetti.

Tabakoğlu, çalışmalarını takdirle izlediğini ifade ettiği AA'nın yönetici ve çalışanlarına başarı dileklerini iletti.

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