Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 74 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde 27,50 ton buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 24 kuruş, en yüksek 6 lira 74 kuruştan alıcı buldu.

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