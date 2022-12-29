AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekilleri ve siyasi parti il başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "haber kategorisinde" Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre - yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarını seçti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", "çevre - yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "bal festivali" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarına oy verdi.

İYİ Parti Edine Miletvekili Orhan Çakırlar ise seçimini "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "kömür karası gözyaşları", "çevre - yaşam" kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "körfez ışıkları" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarından yana kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın TOGG'un ilk yolculuğu, "çevre - yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarını seçti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ise "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam", "çevre - yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarına oy verdi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü de oyunu "haber" kategorisinde Alejandro Martinez'in "geride kalan", "çevre - yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "yangın müdahalesi" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", fotoğraflarına verdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de oyunu "haber" kategorisinde Valeria Ferraro'nun "hayata tutunanlar", "çevre - yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "kutupsuz ayı" ve "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "şükür secdesi" fotoğraflarından yana kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.