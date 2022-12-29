Edirne Valisi Kırbıyık, Başkonsolos Nore-Alam'ı kabul etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam'ı kabul etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Nore-Alam ile Kırbıyık, iki ülke ilişkileri, ticari ve sosyo-ekonomik ilişkiler, düzensiz göç ile ilgili hususlar ve güncel gelişmelerle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.



Ziyarette, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da yer aldı.



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