Keşan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 1 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde uygulama yaptı.



Uygulamada 8 fişek satışa hazır 14,4 gram esrar, 90 sentetik ecza ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.