Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Edirne'de incelemelerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Edirne'nin Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak restorasyon çalışmaları süren Keşan Kent Müzesi'ne gelen Alpaslan burada Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Müze Koordinatörü Aslı Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Keşan Kent Müzesi projesini desteklediğini ifade eden Alpaslan, tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Restorasyonu devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisini de ziyaret eden Alpaslan, çalışmaları yerinde inceledi. Alpaslan, ilçedeki tarihi bir hamamda da incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Alpaslan daha sonra Saros Körfezi Turizm Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Saros Alan Başkanlığı modeli, İbrice Limanı ve Dalış Merkezleri Turizm Projesi ile Yayla Barınağı ve Sahil Tahribat Sorunu Çözüm Projeleri ele alındı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





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