Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Siperin Ardı" belgeselinin galasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Edirne'de "Siperin Ardı" belgeselinin galasına katıldı.

Keşan Belediyesince Çanakkale Savaşlarında cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan ve günümüzde Keşan Kent Müzesi olarak düzenlenen eski hastane binasıyla ilgili belgesel hazırlandı.

Belgeselin Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'ndaki galasına katılan Alpaslan, bugün kentlerin sembolü niteliğindeki tarihi mekanların son derece önemli olduğunu söyledi.

Tarihi binaların ihya edilmesinin önemine değinen Alpaslan, "Türk tarihi açısından en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı'nda mücadele eden, yaralanan ve hayatını kaybeden atalarımıza, o büyük insanlara tedavi olmaları için mekan olmuş, bu hastane binasının restore edilerek ülkemize müze olarak kazandırılması son derece önemli ve kıymetlidir." dedi.

Alpaslan, Çanakkale Savaşlarında cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak ihya edilen eski hastane binasının müze olarak hizmet vereceğini ifade etti.

- "İnşallah en kısa zamanda müzemizin açılışını hep beraber gerçekleştiririz"

Müzenin açılmasıyla bölgeye turizm açısından önemli kakılar sağlayacağını dile getiren Alpaslan, "İnşallah bölgeye daha çok yerli ve yabancı insanın ziyaret etmesine sebebiyet verecek. Tarihimizde çok önemli fonksiyon gören bu hastanemizin tekrar ihya edilip kent müzesi hizmete açılması son derece önemli. İnşallah en kısa zamanda müzemizin açılışını hep beraber gerçekleştiririz." diye konuştu.

Alpaslan, başta filmin yönetmeni olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Edirne tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkıyor"

Vali H.Kürşat Kırbıyık Edirne’nin tarihi ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıktığını belirtti.

Edirne'nin Türklerin hem Balkanlara hem İstanbul’a açılan kapısı olarak son derece büyük önem taşıyan bir merkez olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Edirne Osmanlı’ya yaklaşık bir asır boyunca payitahtlık yapmış. Tarih boyunca çok merkezi konumda olan bir şehir rolünü üstlenmiştir. İnanılmaz bir coğrafyaya sahip bir şehir. Toprağıyla, nehirleriyle inanılmaz bir coğrafyaya sahip. Bir de ecdadın yaptıkları var. Yaklaşık 1368 adet tescilli kültürel varlığa sahip bir şehirden bahsediyoruz. Yeri gelmiş Türklerin Balkanlara açılan kapısı rolünü üstlenmişiz." ifadesini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çanakkale Savaşlarında cephe gerisinde hastane olarak kullanılan ve uzun yıllar ilçeye hizmet eden binanın restorasyonla Keşan Kent Müzesi olarak düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise ilçeye güzel bir müze kazandırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da tarihi menzil hastanesinin restore edilerek yaşayan bir yapı haline getirildiğini, müzede ilçenin geçmişten günümüze tarihinin anlatılacağını aktardı.

Belgesel hakkında bilgi veren yönetmen Gökhan Tarkan Karaman tarihi hastane binasındaki yaşanmışlıklar ve tarihi yapısının kendilerine bir hikaye sunduğunu söyledi.

- "Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldı"

Belgesele danışmanlık yapan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldığını anımsattı.

"Çanakkale geçilmez" sözünün Britanya Genelkurmayı tarafından da söylendiğini belirten Ortaylı, "Asrın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale geçilemedi, yenildiler. Türkler direndi. Üstüne kara harbine girdiler. Kara harbinde de yenildiler." dedi.

Konuşmaların ardından "Siperin Ardı" belgeseli izlendi.

Gösterimin sonunda Bakan Yardımcısı Alpaslan ve Ortaylı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.



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