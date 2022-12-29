Trakya Üniversitesinde geliri öğrencilere burs olarak verilmek üzere konser düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında "Yeni Yıla Merhaba Konseri" düzenledi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve geliri öğrencilere burs olarak verilecek konser, Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı eğitim alan ilkokul öğrencilerinin seslendirdiği şarkılarla başladı.

Ardından aynı zamanda rektör yardımcısı olan orkestranın şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası, Sezin Düzci, Bülent Halvaşi ve Emre Parlar'ın solistliğinde klasik eserleri seslendirdi.

Konser, orkestranın film müziklerini seslendirdiği ikinci bölümle sona erdi.

Bu arada 007 James Bond film müziğinin icrası sırasında orkestra üyelerinin güneş gözlüğü takarak eseri seslendirmeleri dinleyicilerden alkış aldı.

Konseri çok sayıda sanatsever dinledi.

Prof. Dr. Zafer, AA muhabirine, Edirnelilerin yoğun ilgi gösterdiği konseri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Önceki yıllara göre daha yoğun bir katılımla karşılaştıklarını belirten Zafer, "Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun hayata geçirmiş olduğu ‘Bir öğrenci de sen okut’ kampanyası çerçevesindeki konserimize gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu konserden elde edilecek gelir öğrenciler yararına kullanılacak. ​​​​​​" diye konuştu.





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