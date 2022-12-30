Edirne'de sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis kent yaşamını olumsuz etkiliyor.

Sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken yoğunluk olan bölgelerde tedbir alan trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Sis yoğunluğundan Selimiye Camisi'nin önce minareleri sonra tümü gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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