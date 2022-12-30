Trakya şivesiyle yazılan "Berber Asan" tabelası gülümsetiyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de berber Hasan Livada, Trakya şivesini yansıtan "Berber Asan" tabelasıyla kent sakinlerini tebessüm ettiriyor.

Çilingirler Caddesi'nde berber 42 yaşındaki Livada, dükkanının tabelasında ismini, Trakya şivesinde "H" sesinin yutulmasından esinlenerek "Berber Asan" olarak tasarladı.



"Ayırlı tıraşlar" mesajının da yer aldığı tabela, dükkanın önünden geçenleri gülümsetiyor.

Livada, AA muhabirine, çıraklıkla birlikte 30 yılı geride bıraktığı mesleğini severek yaptığını söyledi.

Son dükkanını 2015 yılında KOSGEB desteğiyle açtığını belirten Livada, "2014 yılında İŞKUR ile KOSGEB'in açtığı genç girişimcilik kursuna katıldım. Kurstaki bir hocamız bir işyeri kuracaksak değişik bir şeyler yapmamızı önermişti. Ben de Trakyalı olduğum için işyerimizin dikkat çekmesi amacıyla tabelamızda böyle bir şey yaptık." dedi.

- "H" harfi bizim burada hep yutulur

Livada, Trakya şivesinde "H" sesinin pek kullanılmadığını, isminin Hasan olması nedeniyle tabelada bu şiveyi kullanmak istediğini dile getirdi.

Birçok kişinin gelip geçerken dükkanın tabelasını fotoğrafladığını ifade eden Livada, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzdan beri 'Asan buraya gel, Asan şunu yap.' Sadece Hasan da değil, H harfi bizim burada hep yutulur. Bunu değerlendirmek lazımdı, güzel de kullandık. Tabela herkesin dikkatini çekiyor. Gelip geçen çoğu kişi iş yerimizin tabelasının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Trakyalı olmak farklı bir şey, yaşamak lazım. Sınır kenti olduğumuz için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen müşterilerimiz de var."

- İşyerinin tabelası, müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Alper Babacan, bir arkadaşının tavsiyesiyle berbere geldiğini, dükkanı görür görmez tabelasının dikkatini çektiğini belirtti.

Görkem Malçek de birkaç aydır tıraş olmak için berber Hasan'a geldiğini, turistlerin dükkanın önünde fotoğraf çektirdiğini gördüğünü ifade etti.

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