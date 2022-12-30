Edirne'de meslek lisesi öğrencileri ekmek üretimine başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de meslek lisesi öğrencileri, "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda oluşturulan atölyede ekmek üretiyor.

Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri ve usta öğreticileri çalışma başlattı.

Atölyede ekmek hamurunu hazırlayan öğrenciler, şekil verilmesi ve mayalanması sürecinden sonra ekmekleri fırında pişiriyor.

Fırında günde 10 bin ekmek pişiriliyor ve kentteki 9 okulun pansiyonuna gönderiliyor.

Atölyede çalışan öğrenciler hem ekmek pişirmeyi öğreniyor hem de asgari ücrete kadar para kazanıyor.

Okul Müdürü Ali Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek liselerinin üretimin her alanında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Okula her türlü imkanı bulunan bir fırın kurulduğunu belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"Kentimizde bulunan pansiyonlu 9 okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak üretime başlamış bulunmaktayız. Fırınımızda 4 öğretmen, 6 öğrencimiz ve usta öğreticimizle birlikte günlük 10 bin ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz meslekleri alanında gelişerek okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarında uzman usta olarak ayrılıyorlar. Atölyede çalışan öğrencilerimiz asgari ücrete kadar ücretlerini alıyor. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Üretmeye ve öğretmeye devam edeceğiz."

12. sınıf öğrencisi Emine Köse, atölye ortamında öğrenme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Teorik bilgilerle pratik yaptıklarını ifade eden Köse, "Bizim için zevkli, eğlenceli oluyor. Hem kendimize deneyim katmış oluyoruz. Burada bir şeyler yaparak mesleği öğrenmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Usta öğretici Remzi Can Fındık da mezun olduğu okulda eğitmen olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.