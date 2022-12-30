Edirne'de polis "asayiş uygulaması" yaptı

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EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi vatandaşların yoğun olarak bulduğu noktalarda denetim yaptı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, özel harekat polislerinin de katıldığı denetimlerde otogar, Kaleiçi semti ve Saraçlar Caddesi'nde 78 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Park ve metruk binalarda kontrol edildiği denetimlerde bir olumsuzluğa raslanmadığı öğrenildi.



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