AK Parti Edirne İl başkanı Belgin İba, yeni yıl mesajı yayımladı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında 2023 yılının Edirne'ye ve tüm Türkiye'ye sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesini diledi.

Yeni bir yıla girerken bir yandan da heyecan ve umutların arttığını, gayretlerinin ve mücadelelerinin güç kazandığını dile getiren İba, yeni ve daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

2023 yılının gerek Türkiye gerekse de Edirne için yeni hedeflerin, yeni fırsatların, yeni hizmetlerin ve yeni yatırımların yılı olacağını ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"Edirne'mize AK Parti iktidarı son 20 yılda birçok yatırımda bulunduk. Bugüne kadar vermiş olduğumuz birçok vaadimizi bir bir yerine getirmenin huzurunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da hedefimiz, ülkemiz, milletimiz ve Edirnemiz için güzel hizmetlerin devamını sizlerin dua ve desteğiyle sağlamak olacaktır.



Vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle bir yılı daha geride bıraktık. Bu duygularla 2023 yılının sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle, sevgili hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, Edirnemiz ve Türkiyemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."





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