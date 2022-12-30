Yılbaşı gecesi "sağlığınızdan olmayın" uyarısı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yılbaşı gecesi sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ekuklu, AA muhabirine, genel beslenme kurallarının yılbaşı geceleri için de geçerli olduğunu ifade etti.

Yılbaşı gecesi aşırı beslenme ve alkol tüketiminin sağlığı bozabileceğini belirten Ekuklu, "Yılbaşı gecesi için akla gelen ilk öneri aşırı besin ve alkol tüketiminden kaçınılmasıdır. Bir başka konu ise sıvı tüketimidir. Özellikle gebeler, yaşlılar, kalp ve böbrek sorunları gibi kronik hastalığı olanlar beslenmelerine ayrıca dikkat etmeliler." dedi.

Yılbaşı gecesi akşam yemeğinden önce ara öğün tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Ara öğün akşam yemeğine kadar acıkmayı önleyerek yemek tüketiminde daha kontrollü davranış gösterilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle gün içinde küçük ve hafif ara öğünler önerilir. Akşam yemeğinde bol sıvı, mevsim sebzelerinden hazırlanmış bol yeşillikli salatalar alınmalıdır.

Sıcak yemeklerde, özellikle etlerde kızartma yerine haşlama, ızgara, fırın veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Kırmızı et yerine doymuş yağ oranı az olan hindi, kaz, ördek, tavuk, balık tercih edilmelidir. Bu konu özellikle sindirim bakımından önemlidir. Yüksek yağ içerikli cips, çikolata gibi gıdalar yerine kuruyemişler ve kuru meyveler tüketilmelidir. Tatlı tüketiminde dondurma, meyve ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir."





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