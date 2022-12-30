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AK Parti İl Başkanı Belgin İba, EYT müjdesinin Edirne’de sevinçle karşılandığını belirtti

AA

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, EYT müjdesinin Edirne’de sevinçle karşılandığını belirtti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olma hakkına kavuşacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, milyonlarca vatandaşı rahatlatacak EYT müjdesinin Edirne'de sevinçle karşılandığını belirtti.

EYT sorununun 23 yıl sonra çözüme kavuştuğunu vurgulayan İba, "8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirdiyse emekli olmaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı.

İba, 23 yıl aradan sonra EYT sorununun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla çözüme kavuşturulduğunu ve binlerce vatandaşın yüzünün güldüğünü vurguladı.

Yeni yıla girerken büyük yatırımlarla vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini aktaran İba, "Emeklilik için yeni düzenlemeyi heyecanla bekleyen tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza müjdeler olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşımızı rahatlatacak müjdeyi verdi. Emeklilik için yeni düzenleme hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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