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EDİRNE (AA) - İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kuruluşu onaylandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde OSB kurulması ile ilgili onay ve destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve yine aynı süreçte desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye ve bakanlık teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Edirne'mize ve İpsala'mıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

- Vidanjörle atık su boşaltan kişiye adli işlem yapıldı

Enez ilçesinde, vidanjörle atık su boşaltan kişiye adli işlem uygulandı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri, Gaziömerbey Mahallesi lunapark mevkisinde boş araziye vidanjörle atık su bırakıldığını belirledi.

Suda numune alınmasının ardından vidanjörü kullanan kişiye adli işlem uygulandı.

- Prof. Dr. Tabakoğlu'na ziyaret

Kilis Müftülüğüne atanan Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ziyarette Bozkurt'a Edirne'deki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni görev yerinde Bozkurt'a başarı dileyen Tabakoğlu, "Edirne gibi Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış bir kentte görevde bulundunuz. Görev süreniz boyunca özverili ve samimi çalışmalarınız güzel sonuçlar verdi. Başarılı hizmetleriniz için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

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