Trakya'da yılbaşı öncesi otellere yönelik "hijyen" denetimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da yılbaşı öncesi otellere yönelik hijyen ve mutfak denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlüğe bağlı gıda kontrol görevlileri yılbaşı programı olan otellerin mutfaklarında asgari teknik ve hijyen kontrolü yaptı. Görevliler, pastaneleri de denetledi.

Tekirdağ'da ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, otel ve iş yerlerinde hijyen denetimi gerçekleştirip bilgilendirmede bulundu.

Kırklareli'nde de ekipler otel ve restoranlarda hijyen denetimi yaptı.





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