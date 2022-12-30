Edirne Valisi Kırbıyık'tan yoğun aralık ayı mesaisi yapan personele tebrik

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aralık ayı ortalaması 9 bin kişiye hizmet olan İl Müdürlüğünde, bu ay 25 binin üzerinde vatandaşın pasaport, sürücü ve kimlik belgesi işlemleri yapıldı.

Kurum personeli, aralıkta İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale illerinden gelen vatandaşların işlemlerini de tamamladı.

Vali Kırbıyık, yoğun bir ay geçiren çalışanları tebrik için kuruma ziyaret gerçekleştirdi.

Kırbıyık'ı, İl Müdürü Meltem Bal ve Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevin Akmen karşıladı.

Mesai saati bitmesine rağmen işlemlere devam eden personele kolaylıklar dileyen Vali Kırbıyık, işlemleri süren vatandaşlarla da sohbet etti.

Yoğun bir ay geçiren çalışanları fedakarlıklarından dolayı kutlayan Kırbıyık, personeli başarı belgesi ile ödüllendireceklerini ifade etti.

Çalışanların insanüstü bir gayretle vatandaşa hizmet vermesinin takdire şayan olduğunu belirten Kırbıyık, "Ortalama 9 bin olan işlem sayısı neredeyse 3 katına çıkmış durumdaydı. Bu ay sadece Edirne'den de değil Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın da kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi başvurularının tamamının altına imzanızı attınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gayretinizden dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Vali Kırbıyık ve çalışanlar pasta kesti.

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