Edirne'de bir ata şiddet uygulanmasına ilişkin inceleme başlatıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir ata şiddet uygulanmasına ilişkin yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada görüntüleri yer alan şiddet olayı ile ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.



Açıklamada, "İncelemeler neticesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sorumlu veya sorumlular hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yasal işlem tesis edilecektir." ifadesi kullanıldı.



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