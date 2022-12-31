Uzunköprü'de köprünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uzunköprü'den Keşan istikametine seyir halindeki İbrahim Kaplan'ın (62) kullandığı 22 LM 013 plakalı otomobil, Uzunköprü çıkışında bir fabrikanın girişindeki köprünün duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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