Edirne'de taklit temizlik malzemesi ve kişisel bakım ürünleri ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 2 bin 618 taklit temizlik malzemesi ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte belirledikleri 5 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 618 taklit temizlik malzemesi ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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