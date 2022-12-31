"Edirne İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yıl boyunca gerçekleştirilen ve 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, tüm kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirerek sahada aktif ve denetleyici bir biçimde çalışması gerektiğini belirtti.

Kamu görevini yerine getirirken en büyük tehlikenin, konuların rutinleşmesi olduğunu aktaran Kırbıyık, "Zaman zaman herkesin bildiği ama aslında olmaması gereken bir konunun normalleşmesi bizim için en büyük tehlikedir. Buna kesinlikle müsaade etmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, kurumlar arası koordinasyonun en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların talepleriyle ilgili hassas olunması gerektiğine dikkat çeken Kırbıyık, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için gereken çalışmaların yapılması hususuna değindi.

Vali Kırbıyık, mesai saatlerine riayet edilmesi ve kamu araçlarının kullanımı konusunda titizlikle davranılması gerektiğini ifade etti.

Kamu araçlarının uygun şekilde, herhangi bir suiistimal ve kötüye kullanıma izin verilmeden kullanılması gerektiğini vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarının hiçbir suretle yolsuzluk, kötüye kullanımı, israf edilmesi hoş göreceğimiz davranışlar değildir. Biz derken devletin ve ceza hukukundan bahsediyorum. Dolayısıyla kurum yöneticilerimizin ve müdürlerimizin de bu konuda azami dikkat göstermesini istiyoruz. Biliyorsunuz kontrol, güvene engel olacak bir husus değil. Güven içerisinde her zaman çalışacağız ama her zaman kontrollerimize devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız bu yılın, bizim için devletimiz için ailelerimiz için güzel, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.





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