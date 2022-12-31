Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, yeni yılın bereketli, huzurlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılda vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, şehrimizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız. Keşan Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında, sosyal, modern ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirildiği, merkeze insanı anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin gelişmesi ve daha modern bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edecek."

- "Üşüyen Çocuklar Rüya Göremez" kampanyasına destek

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Üşüyen Çocuklar Rüya Göremez" kampanyasına destekler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir'i ziyaret ederek, kursiyerler tarafından örülen atkı, bere, eldiven, şal ve mont gibi eşyaları teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıverdi, projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Tanrıverdi, emeği geçen kursiyer ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Akdemir ise Tanrıverdi'ye teşekkür ederek, "Bugün yaklaşık 200 parça eşyayı teslim alıyoruz. Toplamda ise yaklaşık bin 500 parça eşya bağışlandı. Kampanyamıza destek olan vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımız bu kış üşümeyecekler. Destekleriniz ile herhangi bir çocuğumuzu baştan ayağa giydirerek mutlu edebilirsiniz. Kampanya kapsamında ihtiyaç fazlası veya kullanılmamış sıfır bot, kazak, atkı, mont, eldiven bağışlarını kabul etmeye devam ediyoruz. Kampanyaya destek veren tüm vatandaş ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.