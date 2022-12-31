Trakya'da yılbaşı öncesi bir haftada 8 bin 379 litre kaçak içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Trakya'da yılbaşı öncesi güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda bir haftada 8 bin 379 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da piyasaya kaçak içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 bin 379 litre kaçak içki ve 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.





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