Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 7 bin 232 kursiyere belge verdi.

İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu, yaptığı yazılı açıklamada, 276 kurs açarak yaygın eğitime öncülük ettiklerini belirtti.

Açtıkları kurslarla bölgede rekora imza attıklarını aktaran Kolcu, şunları kaydetti:

"Futbol, resim, giyim, tasarım, takı, deri çanta, okuma yazma, aşçılık ve hijyen konularında kurslar açtık. Bu sene içinde 7 bin 232 kursiyerimizi eğitimden geçirerek belgelerini verdik. 2023 yılında da aynı tempoda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz."

- Milli Eğitim heyeti çocukları evlerinde ziyaret etti

İpsala Milli Eğitim heyeti, çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen çocukları evlerinde ziyaret etti.

İpsala İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in başkanlığındaki heyet, ortaöğretime kaydolmayan öğrencilerin velilerini ziyaret ederek öğrencilere ve velilere bilgi verdi.

Deniz, öğrencilerin okula kaydolmama nedenlerini öğrendiklerini ve çözüm yolları konusunda velilerle konuştuklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.