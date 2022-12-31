Edirne Valisi Kırbıyık yeni yıl mesajı yayımladı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, Türkiye ve dünyada yaşanan önemli olaylar neticesinde kimi zaman sevindirici kimi zaman hüzünlendiren bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla girmenin heyecanının hep birlikte yaşandığını belirtti.

Edirne'de göreve 2022 yılında başladığını hatırlatan Kırbıyık, "Şehrimiz ve vatandaşlarımız için tüm kurumlarımızla birlikte gayretle, samimiyetle çalışmalarımızı sürdürdük. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında da aynı azim ve kararlılıkla edindiğimiz tecrübelerle hizmetlerimizi sürdürmek için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Her yeni yılın yeni hedeflere, mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşılması için taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin her alanda sahip olduğu eşsiz potansiyeli çok daha iyi değerlendirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması ve bir dünya kenti haline gelmesi için başlattığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. 2022 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakırken edindiğimiz tecrübe ve kazanımları yeni başlayacağımız yılda daha güzel sonuçlar elde etmek için kullanacağımız bir yıl olmasını diliyorum."

Kırbıyık, Edirne Valiliği olarak yılbaşı münasebetiyle, sağlık, güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordineli olarak her türlü tedbiri aldığını ve gerekli planlamaları yaptığını belirtti.

Yılbaşında da mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında bulunacak sağlık personeli ve güvenlik güçleri başta olmak üzere kamu ve özel sektör çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar dileyen Kırbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılının hepimiz için, umut edilenlerin gerçeğe dönüştüğü, yeni ve güzel başlangıçların olduğu, şiddetin her türlüsünün son bulduğu, savaşların yaşanmadığı, dünyada hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden, yeni yılın eski yıldan daha iyi olmasını diliyor, 2023 yılının başta hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum değerli Edirnelilere, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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