Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Lalapaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda birliğin idari ve mali konuları ele alındı.

Birlik üyelerine köylerin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

- Kaymakam Bulut, Vaysal köyünü ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Vaysal köyünü ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Bulut, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

- Helvacıoğlu'ndan yeni yıl kutlaması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Helvacıoğlu, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.