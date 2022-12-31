EDİRNE (AA) - Lalapaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda birliğin idari ve mali konuları ele alındı.
Birlik üyelerine köylerin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.
- Kaymakam Bulut, Vaysal köyünü ziyaret etti
Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Vaysal köyünü ziyaret etti.
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Bulut, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
- Helvacıoğlu'ndan yeni yıl kutlaması
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.
Helvacıoğlu, ilçede ziyaretlerde bulundu.
Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.