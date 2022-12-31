AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Cambaz'ın yeni yıl mesajı

Gerçekte nasıl görünüyorlardı? Kleopatra, Sezar, Mozart ve daha fazlası...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cambaz, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık, barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın getireceği başarılar, ulaşılacak hedefler ve güzellikler için heyecanlı olduklarını belirten Cambaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olacağını ifade etti.

2023'ün Türkiye için bir dönüm noktası ve kilit taşı olacağından şüphe duymadıklarını aktaran Cambaz, şunları kaydetti:

"20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetlerimiz milletimize verdiği sözlerin hepsini tuttu. Ülkemiz her alanda çağ atlayıp bir sıçrama gerçekleştirdi. Nice başarı hikayeleri yazıldı. Gençlerimiz ülkemizin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte her alanda yeni kazanımlar ile zenginleşti. Son 20 yılın gençlerimize kazandırdığı en önemli özellik özgüvendi.

Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Yüzyılı gençlerin inşa edeceği bir yüzyıl. 2023 yılı gençlerin yüzyılı olacak diyor, bu vesile ile yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, sağlık, barış getirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.