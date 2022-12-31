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Edirne'de otomobilde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli yakalandı

AA

Edirne'de otomobilde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otomobilinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin otomobilini Edirne otoban gişelerinde durdurdu.

Araçtaki aramada yaklaşık 510 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 114 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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