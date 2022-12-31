Edirne'de "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin mana ve heyecanını tüm insanları aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Mekke'nin fethinin özel bir anlam taşıdığını belirten İriş, "Fetih ile işgal arasındaki farkı iyi anlamalıyız. Fetih, hakkın yaşanmasına mani olan engellerin kaldırılmasıdır. Mekke'nin fethi de şirkin ortadan kaldırılması, gönüllerin hakka açılmasının en büyük sembolüdür." diye konuştu.

Programda Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu da sunum yaptı.

Programa, İl Müftü Vekili Alettin Bozkurt, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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