Edirne Valisi Kırbıyık, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yeni yıl dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret etti.

Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, yeni yıl programı kapsamında Edirne Huzurevi'nde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kırbıyık, daha sonra Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ne geçti. Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, burada çocuklarla yeni yıl pastası kesti.

Daha sonra Kırbıyık, kontrol noktaları ve karakollarda görevi başındaki polis ve jandarma ile sınır boyunda nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti.

Kırbıyık, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Kışlası Arda Bölüğünde vatani görevini yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Yeni yıla nöbet başında giren Mehmetçiğe teşekkür eden Kırbıyık, "Her birinize teşekkür ve şükran borçluyuz. Bu yılbaşı gecesinde nöbet görevlerinizi icra ediyorsunuz. Bu vatan için yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yıl sizler terhis olduktan sonra sivil hayatınızdaki işleriniz için de sizlere başarılar diliyorum. İnşallah hayalleriniz doğrultusunda gerekli adımları atacağınız, sağlam adımlarla hayatta yol yürüyeceğiniz bir yıl olur. Sağ olun var olun." diye konuştu.

İtfaiye, AFAD ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinayon Merkezi'ni de ziyaret eden Kırbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli ile yeni yıl pastası kesti.

Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada da 112 personelinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Pek çok kamu görevlisi gibi 112 personelinin de özel bir günde nöbet başında olduğunu dile getiren Kırbıyık, "Birçok kişi belki evinde eğlenirken, dışarıda eğlenirken, istirahat ederken, eşiyle dostuyla birlikte olurken sizler fedakarca bu görevi yerine getirmek için burada nöbet hizmetini gerçekleştiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kırbıyık, daha sonra Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.









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