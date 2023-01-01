Edirne'de sis etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kentte dünden bu yana devam eden ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar sis altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.





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