Selimiye Camisi restorasyona rağmen turist almayı sürdürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nde restorasyona rağmen 2022'de de ziyaretçi yoğunluğu devam etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in Kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı'nın ardından caminin kubbesi, minareleri, avlu ve iç kısmında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyona rağmen kapılarını kapatmayan camiyi 2022'de de çok sayıda turist ziyaret etti.

- "Restorasyona rağmen ziyaretçi sayısı azalmadı"

Edirne Müftü Vekili Alettin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de Selimiye Camisi'nin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Caminin kapsamlı bir restorasyon sürecinde olduğunu belirten Bozkurt, "Büyük bir ekiple gece gündüz demeden restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Restorasyona rağmen ziyaretçi sayısı azalmadı. Caminin iç kısmında namaz için ayrılmış bölümde ziyaretçiler namaz kılabiliyor, diğer kısımlarında çalışmalar devam ediyor. Selimiye Camisi restorasyon bitene kadar ziyaretçi almaya devam edecek. Kardeşlerimiz rahat bir şekilde gelsinler bu güzel mimari eseri görüp ibadet etsinler." diye konuştu.

- "Selimiye bir marka"

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli de Selimiye Camisi'nin restorasyona rağmen turist çekmeye devam ettiğini anlattı.

Yerli ve yabancı turistler ile Edirneliler'in camiye gelmeye devam ettiğini ifade eden Serenli, şunları kaydetti:

"Cemaatimizin ve turistlerin 2022 yazında, özellikle geçen seneki yazlara göre yine aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Pandemiden sonra yoğunluk bekleniyordu. Camimiz restorasyondaydı ama biz yine de camimizin içerisinde ayrılan ibadet kısmında ibadetlerimizi yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geldiği kadar çalışmaya devam ettik. Selimiye Camimize yaz döneminde, kış döneminde ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız geliyor. Yaz dönemlerinde Balkan ülkelerinden, İngiltere'den, Japonya'dan, Endonezya, Malezya, Güney Kore gibi ülkelerden ziyaretçilerin geldiğini gözlemliyoruz."

Serenli, restorasyon çalışmasının devam ettiği camide vatandaşlara ibadetlerini yapmaları için bir bölüm ayrıldığını, bu bölümün yaklaşık 700 kişi kapasiteli olduğunu vurguladı.

Selimiye'ye 2023 yılında da ziyaretçi akınının devam etmesini öngördüklerini dile getiren Serenli, "2023'te aynı yoğunlukta devam edecektir. Selimiye bir marka, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri, ziyaretçi sayısı sürekli artacaktır, buna göre de tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

- "Burada gerçekten bir ustalık eseri var"

Camiyi ziyaret etmek için Trabzon'un Araklı ilçesinden gelen Naci Çebi, Selimiye Camisi'nin mükemmel ve muhteşem bir eser olduğunu belirtti.

Namazını Selimiye'de kıldıktan sonra tarihi çarşıları gezdiğini anlatan Çebi, Edirne'yi çok beğendiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden gelen Fırat Yalçın da herkese Selimiye'yi ziyaret etme önerisinde bulunarak, "Bu tarihi eseri görmek, maneviyat olarak hissetmek insana güç veriyor. Buraları kolay yapılmamış, baktığın zaman burada gerçekten bir ustalık eseri var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.