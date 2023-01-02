Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre - yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Çildam, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "kömür karası gözyaşları" ve "çevre - yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Bal, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "mavi çizgilerimiz var" ve "çevre - yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "yangın müdahalesi" fotoğraflarını seçti.

Altındal, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "savaşın yüzü" ve "çevre - yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "kararan hayatlar" fotoğraflarına oy verdi.

Tarancı, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "operasyon başlıyor" ve "çevre - yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "üç kafadar" fotoğraflarını seçti.

Bayazıt ise oyunu "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "gece uçuşu" ile "çevre - yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "havadan müdahale" fotoğraflarından yana kullandı.



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