Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Y.A. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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