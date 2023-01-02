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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 11,465 12,001 Buğday Kg 6,765 6,929 İnek Kg 51,000 68,100 Düve Kg 60,700 67,000 Dana Kg 65,300 75,000

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